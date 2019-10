Ryanair : Lance 35 Lignes Estivales En France Pour L'été 2020

233 Lignes Au Total, 12,7 M Clients P.A. & 9% De Croissance

Ryanair, la première compagnie aérienne en Europe, a lancé aujourd'hui (16 octobre) son plus important programme pour l'été 2020 en France avec 35 nouvelles lignes, dont 27 nouvelles lignes estivales et 8 nouvelles lignes reliant Marseille à Alghero, Nantes à Bruxelles Charleroi et Toulouse à Palma. Avec 233 lignes au total, ce programme d'été apportera 12,7 millions de clients par an. et soutiendra 9 525* emplois dans 28 aéroports français, avec une croissance de 9% pour Ryanair en France.

Le programme de Ryanair en France pour l'été 2020 proposera 35 nouvelles lignes, dont :

Bordeaux à Agadir (2 vols hebdos) et Thessalonique (2); Marseille à Alghero (2),

La Canée (2) & Dublin (5); Toulouse à Athènes (2) et Palma (2); Nantes à Bruxelles Charleroi (4)

27 nouveaux lignes estivales :

de Bordeaux à Budapest (2 vols hebdos), Lille (quotidien), Nador (2 vols hebdos), Oujda (1),

Palerme (2), Prague (2) et Strasbourg (3); Marseille à Milan Bergame (4)

Copenhague (2), Essaouira (2), Koutaïssi (2), Sofia (2), Strasbourg (3),

Toulouse (5) et Tel Aviv (2); Toulouse à Marseille (5), Dublin (quotidien), Brest (3)

Budapest (2), Porto (3), Oujda (2), Palerme (2), Luxembourg (3), Tanger (2),

Lille (quotidien) et Valence (2); Brest à Toulouse (3); Paris Beauvais à Sofia (3),

Poznan (2); Lille à Toulouse (tous les jours) et Bordeaux (tous les jours) Strasbourg à Bordeaux (3)

et Marseille (3)

233 lignes au total

12,7 millions de clients p.a. (+ 9%)

9 525* emplois sur site

Les clients et les visiteurs français peuvent désormais réserver leurs vacances sur 233 lignes jusqu'en octobre 2020, en bénéficiant des tarifs les plus bas avec la compagnie aérienne majeure la plus verte et la propre d'Europe, avec les émissions de CO2 les plus faibles.

Pour célébrer, Ryanair a lancé une offre spéciale à partir de 16,99 € seulement, pour voyager jusqu'à la fin du mois de janvier 2020. Ces sièges doivent être réservés jusqu'à vendredi minuit (18 octobre), uniquement sur Ryanair.com.

Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré :

'Ryanair est heureuse d'apporter en France les tarifs et les émissions de CO2 les plus bas avec notre programme pour l'été 2020, comprenant 35 nouvelles lignes, dont 8 nouveautés et 27 nouvelles lignes estivales, ainsi 233 liaisons au total, qui apporteront 12,7 millions de clients par an. et soutiendrons plus de 9 525* emplois dans nos 28 aéroports français, alors que nous augmentons notre trafic en France de 9%.

Les clients et les visiteurs français peuvent désormais réserver leurs sièges à tarif bas sur 233 lignes jusqu'en octobre 2020. Pour célébrer ce lancement, nous proposons des tarifs à partir de 16,99 € seulement, pour voyager jusqu'à la fin du mois de janvier 2020, disponibles à la réservation jusqu'à vendredi minuit (18 octobre). Étant donné que ces prix incroyablement bas vont être rapidement happés, nous enjoignons nos clients à rapidement se connecter sur www.ryanair.com afin de ne pas passer à côté de cette offre.'