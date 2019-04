Ryanair : Lance Son Service Des Vols En Correspondance Via Bruxelles Charleroi Avec 27 Liaisons

Ryanair, la compagnie aérienne n°1 en Europe, a lancé aujourd'hui (11 avril) son service de vols de correspondance à l'aéroport de Charleroi Bruxelles avec 27 liaisons, dont Alicante, Budapest, Milan Bergame et Prague, offrant aux clients de Ryanair la possibilité de réserver des vols en correspondance directement sur des vols Ryanair.

Les clients de Ryanair peuvent désormais :

Réservez des vols de correspondance sur 27 itinéraires via Bruxelles Charleroi sur Ryanair.com

Effectuer un transfert entre les vols en correspondance sans devoir repasser par les contrôles de sûreté

Faire transférer leurs bagages enregistrés jusqu'à leur destination finale

Utiliser une référence unique de réservation pour les deux vols

Voyagez vers un plus grand nombre de destinations en Europe, notamment:

Origine Destinations (via Bruxelles Charleroi) Malaga Pise, Thessalonique Alicante Rome Ciampino, Malte Athènes Faro, Ibiza, Marseille, Turin, Valence Milan Bergame Gérone, Reus Bologne Faro Bari Faro, Porto Budapest Faro, Gérone Cagliari Lisbonne Comiso Varsovie Modlin Faro Cracovie Gérone Naples, Lamezia, Varsovie Modlin Ibiza Varsovie Modlin Lisbonne Prague Prague Lamezia, Ténérife Sud Reus Thessalonique

Les clients et les visiteurs de Ryanair peuvent désormais réserver leurs vacances jusqu'en mars 2020, tout en bénéficiant de tarifs encore plus bas et des améliorations apportées au service à la clientèle, notamment:

Les tarifs les plus bas - trouvez un tarif moins cher dans les 3 heures, recevez la différence plus 5 € de crédit MyRyanair

Ponctualité - respect de l'objectif de 90% de ponctualité (hors retards liés au contrôle aérien) ou 5% de réduction sur les tarifs aériens du mois suivant

Charte de service à la clientèle - Demandes UE261 traitées en 10 jours, nouvelle assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, connexion en 2 minutes

Amélioration du service - Délai de grâce de 48 heures gratuit pour les modifications de réservation

Améliorations environnementales - programme de compensation des émissions de carbone et arrêt de l'utilisation de plastique d'ici à 5 ans

Nouveau Ryanair Choice - 199 € de frais annuels pour la réservation de sièges, le coupe-fil aux aéroports et l'embarquement prioritaire pour les clients fréquents

Améliorations numériques - nouvelle fonctionnalité de recherche des tarifs les plus bas, réservation de billets pour les événements sportifs, guides de voyage sur mesure et amélioration de la connexion mobile

Pour célébrer ses nouveaux vols en correspondance, Ryanair a lancé une promotion avec des sièges à partir de 24,99 € seulement pour voyager de mai à juillet, qui doivent être réservés au plus tard le samedi 13 avril à minuit, uniquement sur le site Web Ryanair.com.

Yann Delomez de Ryanair a déclaré :

« Ryanair est ravie de lancer son service de vols de correspondance à l'aéroport de Bruxelles Charleroi avec 27 lignes disponibles, y compris des services vers/depuis Alicante, Budapest, Milan Bergame et Prague, offrant à nos clients encore plus de choix aux meilleurs tarifs. Les clients empruntant ces itinéraires pourront effectuer leur prochain vol en correspondance via Bruxelles Charleroi et pourront enregistrer leurs bagages jusqu'à leur destination finale.

Pour célébrer notre service de vols en correspondance, nous proposons des sièges à la vente à partir de 24,99 € seulement pour voyager de mai à juillet, qui doivent être réservées avant le samedi 13 avril à minuit. Etant donné que ces prix incroyablement bas disparaitront rapidement, nous invitons les clients à se connecter sur www.ryanair.com au plus vite afin d'en profiter. »