Ryanair : Lance Une Nouvelle Ligne Entre Grenoble Et Bristol

Ryanair, la première compagnie aérienne européenne, a annoncé aujourd'hui (4 juillet) le lancement d'une nouvelle ligne entre Grenoble et Bristol débutant en janvier 2020, dans le cadre de son programme d'hiver 2019 à Grenoble et comprenant 3 lignes au total vers Dublin, Londres-Stansted et désormais Bristol.

Les clients grenoblois et les visiteurs peuvent désormais réserver leurs vacances jusqu'en mars 2020, profitant de tarifs toujours plus bas et des améliorations du service à la clientèle Ryanair pour l'année 2019, comprenant :

Les tarifs les plus bas - trouvez un vol moins cher dans une fenêtre de trois heures, nous vous remboursons la différence plus 5 € en crédit MyRyanair

- trouvez un vol moins cher dans une fenêtre de trois heures, nous vous remboursons la différence plus 5 € en crédit MyRyanair Ponctualité - nous atteignons notre objectif de 90% (hors ATC) où nous réduisons les tarifs de 5% le mois suivant

- nous atteignons notre objectif de 90% (hors ATC) où nous réduisons les tarifs de 5% le mois suivant Charte de service à la clientèle - Demandes UE261 traitées en 10 jours, nouvelle assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, connexion en 2 minutes

- Demandes UE261 traitées en 10 jours, nouvelle assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, connexion en 2 minutes Amélioration du service - Délai de grâce de 48 heures gratuit pour les modifications de réservation

- Délai de grâce de 48 heures gratuit pour les modifications de réservation Améliorations environnementales - programme de compensation des émissions de carbone et arrêt de l'utilisation de plastique d'ici à 5 ans

- programme de compensation des émissions de carbone et arrêt de l'utilisation de plastique d'ici à 5 ans NOUVEAU : Ryanair Choice - 199 € de frais annuels pour la réservation de sièges, le coupe-fil aux aéroports et l'embarquement prioritaire pour les clients fréquents

- 199 € de frais annuels pour la réservation de sièges, le coupe-fil aux aéroports et l'embarquement prioritaire pour les clients fréquents Améliorations numériques - nouvelle fonctionnalité de recherche des tarifs les plus bas, réservation de billets pour les événements sportifs, guides de voyage sur mesure et amélioration de la connexion mobile

Pour célébrer, Ryanair a lancé une offre spéciale sur ses lignes au départ de Grenoble avec des tarifs à partir de 26,99 €, pour voyager entre janvier et mars 2020, et disponibles à la réservation jusqu'à samedi minuit (6 juillet), uniquement sur Ryanair.com.

Yann Delomez de Ryanair a déclaré :

'Ryanair est heureuse d'annoncer le lancement de cette nouvelle ligne entre Grenoble et Bristol débutant en janvier 2020, qui opèrera un vol hebdomadaire dans le cadre de notre programme Hiver 2019. Les clients peuvent désormais réserver leur voyage vers Bristol jusqu'en mars 2020.

Pour célébrer nous avons lancé une offre spéciale pour voyager au départ de Grenoble avec des tarifs à partir de 26,99 €, pour voyager entre janvier et mars 2020 et disponibles à la réservation jusqu'à samedi minuit (6 juillet). Puisque ces tarifs bas incroyables seront rapidement happés, nous enjoignons les clients à se connecter sur www.ryanair.com afin d'en profiter.'

Basma Jarbouai, directrice de l'aéroport Grenoble Alpes Isère, a déclaré :

'Nous sommes très heureux d'accueillir cette nouvelle ligne sur l'aéroport Grenoble Alpes Isère, qui vient renforcer notre partenariat avec Ryanair.

La compagnie représente aujourd'hui 8 millions de sièges annuels sur l'ensemble du réseau VINCI Airports, qui gère l'aéroport pour le compte du conseil départemental de l'Isère.'