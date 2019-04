Ryanair : Lance Une Promo Massive Pour Pâques

Ryanair, la compagnie aérienne n ° 1 en Europe, a annoncé aujourd'hui (18 avril) une promo massive pour Pâques, avec des sièges à partir de 9,99 € sur son réseau européen.

Plus de 5 millions de clients voyageront avec Ryanair cette semaine de Pâques. Les destinations les plus populaires étant Faro, Malaga, Malte, Palma et Rome, tandis que de plus en plus de familles et de couples choisissent des escapades au soleil aux tarifs les plus bas.

Ces tarifs de Pâques incroyables sont disponibles pour voyager en mai et doivent être réservés avant le samedi 20 avril à minuit et sont uniquement disponibles sur Ryanair.com.

Alejandra Ruiz de Ryanair a déclaré :

'Les clients Ryanair sillonnent l'Europe pour les vacances de Pâques et il n'est pas trop tard pour réserver une escapade à petits prix grâce à nos offres spéciales de Pâques.

Nous proposons des sièges à la vente à partir de 9,99 € pour voyager en mai, pour réservation jusqu'au samedi 20 avril à minuit. Étant donné que ces tarifs incroyablement bas seront happés rapidement, nous enjoignons les clients à se connecter sur www.ryanair.com afin d'en profiter au plus vite.'