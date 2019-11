Ryanair : Les Émissions De Co2 De Ryanair En Octobre Sont À Seulement 67 Grammes Par Passager/Km

Ryanair a publié aujourd'hui (7 novembre) ses statistiques d'octobre sur les émissions de CO2, qui indiquent une moyenne de 67 g de CO2 par passager/km.

Octobre 2019 Total Kilomètres parcourus 17 786m km Total passagers 13,8m Total émissions CO 2 1 200 kt CO 2 par passager/km 67g

Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré :

'Ryanair est la compagnie aérienne européenne la plus verte et la plus propre avec la flotte la plus récente et un taux de remplissage des plus élevés. Notre taux de CO2 par passager/km est le plus bas du secteur, il a été réduit de 82 g à 67 g au cours de la dernière décennie, tandis que les autres concurrents aux tarifs les plus élevés génèrent actuellement plus de 120 g par personne / km.

La chose la plus importante que tout consommateur puisse faire pour réduire son empreinte carbone est de choisir Ryanair. Nous sommes heureux d'annoncer que nos émissions de CO2 par personne et par km pour octobre étaient de 67 g, soit deux fois moins que celles des autres transporteurs aériens européens, et nous nous engageons à réduire ce volume de 10% à moins de 60 g par personne / km d'ici 2030.'