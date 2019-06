Ryanair : a ouvert deux nouvelles bases en France

12/06/2019 | 14:32

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair annonce ce mercredi avoir lancé deux nouvelles bases en France, basées à Marseille et à Bordeaux.



Celles-ci comprennent chacune 3 nouveaux appareils, représentant un investissement total de 600 millions de dollars, et 83 lignes reliant 20 pays.



Ryanair a également annoncé 4 nouvelles lignes pour l'été 2020 depuis Bordeaux vers Agadir et Thessalonique, et au départ de Marseille vers La Canée et Dublin, à compter d'avril 2020.





