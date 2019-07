Ryanair : bien orienté après ses trimestriels

29/07/2019 | 10:05

Ryanair prend 2% à Londres, après la publication d'un profit net trimestriel en baisse de 21% à 243 millions d'euros, un niveau toutefois supérieur de 5% au consensus et de 3% à l'estimation de Liberum.



La compagnie irlandaise à bas coûts a vu ses revenus s'accroitre de 11% à 2,31 milliards d'euros sur son premier trimestre comptable (clos fin juin), pour un nombre de passagers en hausse similaire à 41,9 millions.



'Sans surprise les marchés cités comme étant les plus difficiles ont été l'Allemagne (après la guerre tarifaire d'Air Berlin) et le Royaume Uni (Brexit)', note Liberum, pointant aussi le maintien par la direction de ses objectifs de profit annuel.



