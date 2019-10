Ryanair : deux nouvelles lignes vers Londres Southend

31/10/2019 | 15:51

Ryanair annonce le lancement de deux nouvelles lignes au départ de Bergerac et de Marseille vers Londres Southend au Royaume-Uni. La compagnie lance un service de trois et de deux vols hebdomadaires à partir de mars 2020.



Pour célébrer le lancement de ces nouvelles lignes, Ryanair a lancé une offre spéciale sur son réseau européen.



Hélène Bégasse de Ryanair a déclaré ' Les clients de Bergerac et de Marseille peuvent désormais réserver leurs vols pour Londres-Southend jusqu'en octobre 2020 '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.