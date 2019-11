Ryanair : entouré après ses semestriels

04/11/2019 | 13:33

Ryanair bondit de 7,3% à Londres, après la publication par la compagnie irlandaise à bas coûts d'un profit net semestriel stable à 1,15 milliard d'euros, 'supérieur au consensus, avec des tarifs moyens moins mauvais que prévu', selon Liberum.



Les revenus ont augmenté de 11% à 5,39 milliards d'euros, tout comme le nombre de passagers à 85,7 millions, avec un coefficient d'occupation stable à 96% et un revenu par passager en hausse de 1% grâce aux revenus auxiliaires.



Revendiquant de la prudence pour ses perspectives pour le reste de l'année, Ryanair a resserré sa fourchette cible de profit net pour l'ensemble de l'exercice 2019-20 à entre 800 et 900 millions d'euros, avec le même milieu de fourchette que précédemment.



