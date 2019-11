Ryanair : fait le point sur ses émissions de CO2

07/11/2019 | 15:45

La compagnie aérienne Ryanair annonce ce jeudi ses statistiques d'octobre sur les émissions de CO2, qui indiquent une moyenne de 67 g de CO2 par passager/km.



'Ryanair est la compagnie aérienne européenne la plus verte et la plus propre avec la flotte la plus récente et un taux de remplissage des plus élevés. Notre taux de CO2 par passager/km est le plus bas du secteur, il a été réduit de 82 g à 67 g au cours de la dernière décennie, tandis que les autres concurrents aux tarifs les plus élevés génèrent actuellement plus de 120 g par personne / km', assure Kenny Jacobs pour Ryanair.



