Ryanair a déclaré avoir transporté 14,2 millions de passagers en juin, soit 13% de plus qu'il y a un an.



La plus grande compagnie aérienne à bas coûts d'Europe - dont les chiffres incluent maintenant ceux de la compagnie autrichienne Lauda - a déclaré que son facteur de charge - une mesure de la qualité de remplissage de ses avions - avait atteint 97%.



Ryanair a déclaré avoir exploité près de 78 000 vols réguliers le mois dernier.



