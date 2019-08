Ryanair : l'UE veut récupérer 8,5ME d'aides d'Etats illégales

02/08/2019 | 12:37

La Commission européenne indique ce matin que Ryanair doit restituer 8,5 millions d'euros d'aides d'État illégales.



L'UE est parvenue à la conclusion que les contrats de services de marketing conclus entre l'Association de promotion des flux touristiques et économiques (APFTE) et Ryanair à l'aéroport de Montpellier sont illégaux au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État.



' Entre 2010 et 2017, l'APFTE a conclu différents contrats de marketing avec Ryanair et AMS, en vertu desquels ces dernières ont reçu des paiements d'un montant de quelque 8,5 millions d'euros en échange de la promotion de Montpellier et de la région environnante en tant que destination touristique sur le site web de Ryanair ' indique la Commission européenne.



Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' Il ressort de notre enquête que certains paiements effectués par les autorités locales françaises en faveur de Ryanair pour promouvoir l'aéroport de Montpellier ont donné à Ryanair un avantage déloyal et sélectif sur ses concurrents et porté préjudice à d'autres régions et aéroports régionaux, ce qui est illégal au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État '.



