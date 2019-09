Ryanair : lance sa nouvelle ligne entre Lille et Toulouse

03/09/2019 | 11:37

Ryanair a célébré aujourd'hui le lancement de sa nouvelle ligne entre Lille et Toulouse. La compagnie opère avec un service d'un vol quotidien dans le cadre du programme Ryanair pour l'hiver 2019.



Les clients peuvent désormais réserver leurs vols sur 3 lignes domestiques au départ de Lille vers Toulouse, Bordeaux (dès le 2 octobre) et Marseille (toutes 1 vols quotidien).



' Ryanair est ravie de célébrer le lancement de cette nouvelle ligne entre Lille et Toulouse. Les clients Lillois et les visiteurs peuvent désormais réserver leurs vols sur trois lignes domestiques vers Toulouse, Bordeaux et Marseille jusqu'en mars 2020. ' a déclaré Yann Delomez de Ryanair.



