Ryanair : lance une nouvelle ligne entre Grenoble et Bristol

04/07/2019 | 16:57

Ryanair a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne entre Grenoble et Bristol qui va débuter en janvier 2020. La compagnie va disposer de 3 lignes au total vers Dublin, Londres-Stansted et désormais Bristol.



Les clients grenoblois et les visiteurs peuvent désormais réserver leurs vacances jusqu'en mars 2020.



Yann Delomez de Ryanair a déclaré : ' Ryanair est heureuse d'annoncer le lancement de cette nouvelle ligne entre Grenoble et Bristol débutant en janvier 2020, qui opèrera un vol hebdomadaire dans le cadre de notre programme Hiver 2019 '.



Basma Jarbouai, directrice de l'aéroport Grenoble Alpes Isère, a déclaré : ' La compagnie représente aujourd'hui 8 millions de sièges annuels sur l'ensemble du réseau Vinci Airports, qui gère l'aéroport pour le compte du conseil départemental de l'Isère. '



