Ryanair : lancement d'une ligne Bruxelles - Nantes

09/10/2019 | 13:02

La compagnie aérienne Ryanair annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle ligne de Bruxelles Charleroi à destination de Nantes.



Celle-ci opérera avec un service de quatre vols par semaine à partir de mars 2020, dans le cadre du programme pour l'été 2020 de Ryanair à Bruxelles Charleroi.



'Le programme été 2020 de Ryanair à Bruxelles Charleroi propose 86 lignes au total, dont 2 nouveautés vers Tel Aviv (4 vols hebdos) et maintenant Nantes (4 vols hebdos), et desservira plus de 6,4 millions de passagers sur l'aéroport de Bruxelles Charleroi cette année', précise Ryanair.



