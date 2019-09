Ryanair : ouverture de sa nouvelle base à Toulouse

27/09/2019 | 12:17

Ryanair a célébré aujourd'hui l'ouverture de sa nouvelle base à Toulouse (la 3ème en France) et le lancement de son programme d'été 2020.



Ce programme comprend 23 lignes (13 nouvelles), reliant Toulouse à Athènes, Brest, Budapest, Dublin, Lille, Luxembourg, Marseille, Oujda, Palerme, Palma, Porto, Tanger et Valence, qui permettront de desservir 1,4 million de clients par an à Toulouse.



Michael O'Leary de Ryanair a déclaré : ' Nous sommes ravis d'ouvrir notre troisième base française à Toulouse, avec 2 avions basés et 23 lignes, desservant 1,4 million de clients par an, qui soutiendront plus de 1000 emplois sur site '.



