Ryanair : ouvre sa deuxième base française à Bordeaux-Mérignac

La compagnie aérienne irlandaise à bas coût propose 37 lignes reliant 14 pays à Bordeaux, dont 25 nouvelles cette année, et vise les 50 liaisons. Deux ouvertures sont prévues à l'été 2020 à destination d'Agadir (Maroc) et Thessalonique (Grèce), lesquelles s'ajouteront à une offre comprenant des destinations telles que Budapest, Bruxelles, Cologne, Copenhague, Dublin, Londres, Naples, Porto, Prague ou encore Venise, permettant d'atteindre jusqu'à 86 vols par semaine.

"Nous sommes heureux de lancer notre seconde base française à Bordeaux, avec 3 appareils basés, et 37 lignes apportant 1,4 million de clients par an, créant 100 emplois Ryanair de pilotes et de membres d’équipages et soutenant 1.000 emplois indirects sur l’aéroport", a déclaré le directeur général Michael O'Leary.

Ryanair doit également ouvrir une troisième base à Toulouse l'hiver prochain.

"Quand Ryanair ouvre une base à Bordeaux, elle investit dans son développement. C’est une marque de confiance évidente dans le dynamisme du territoire néo-aquitain. L’ancrage de Ryanair à Bordeaux donne un vrai coup d’accélérateur d’un point de vue économique et touristique", a dit Pascal Personne, président du directoire de la SA Aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Ryanair, qui a transporté 142 millions de passagers en 2017-2018, prévoit de monter à 153 millions en 2020 et vise les 200 millions de voyageurs en 2024.

(Claude Canellas, édité par Yves Clarisse)