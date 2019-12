Ryanair : passagers en hausse de 6% en novembre

03/12/2019 | 13:30

Ryanair a transporté 11 millions de passagers en novembre, soit 6% de plus qu'il y a un an.



Le facteur de charge - le nombre de passagers par rapport au nombre de sièges disponibles - a atteint 96%, a ajouté la compagnie aérienne à bas prix.



A noter que les statistiques de novembre incluent le trafic de la compagnie Lauda, qui a augmenté de 67% à 500 000 passagers le mois dernier pour un facteur de charge de 95%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.