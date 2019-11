Ryanair : profit net stable au 1er semestre

04/11/2019 | 08:21

Ryanair publie au titre de son premier semestre comptable (clos fin septembre) un profit net stable à 1,15 milliard d'euros, soit près de 1,025 euro par action, pour des revenus en croissance de 11% à 5,39 milliards.



La compagnie irlandaise à bas coûts a vu son nombre de passagers augmenter de 11% à 85,7 millions, avec un coefficient d'occupation stable à 96%, et un revenu par passager en hausse de 1% grâce aux revenus ancillaires.



Revendiquant de la prudence pour ses perspectives pour le reste de l'année, la direction Ryanair resserre sa fourchette cible de profit net pour l'ensemble de l'exercice 2019-20 à entre 800 et 900 millions d'euros.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.