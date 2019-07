Ryanair : recule sur des prévisions abaissées

16/07/2019 | 11:35

Ryanair, la compagnie aérienne à bas coûts irlandaise, a abaissé ses prévisions de trafic, citant le décalage de livraison des avions moyen-courrier 737 Max par l'avionneur américain Boeing. Son action perd 0,8% ce midi.



Le patron du groupe, Michael O'Leary, estime que les B 737 Max pourront reprendre le service commercial 'avant la fin de l'année 2019', mais ajoute que l'incertitude demeure. En outre, Ryanair a commandé nombre de B 737 Max 200, dont le retour en service pourrait prendre deux mois de plus. Le groupe escompte recevoir ces avions à compter de janvier ou février 2020, mais à un rythme moindre qu'initialement prévu : pour l'été prochain (2020), il attend désormais 30 de ces appareils, contre 58 auparavant. D'où l'abaissement des prévisions : le trafic de l'été 2020 ne devrait plus progresser de 7%, mais de 3% seulement, ce qui ramènerait la prévision du nombre de passagers transportés en 2020/2021 de 162 à 157 millions.



Enfin, le trafic de l'hiver 2019 sera également affecté et Ryanair annonce qu'il entend cesser de desservir des aéroports peu ou non rentables dès novembre. Des discussions ont été engagées en ce sens.





