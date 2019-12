Ryanair : réduit ses prévisions de trafic passagers

04/12/2019 | 14:51

Ryanair prévoit de transporter 156 millions de passagers d'ici le 31 mars 2021, a annoncé la compagnie aérienne low-cost, en baisse par rapport aux prévisions antérieures de 157 millions de passagers.



La compagnie a indiqué qu'elle devait à nouveau réviser ses prévisions en se basant sur la réception de seulement 10 avions 737 MAX, au lieu de 20 comme prévu auparavant.



La compagnie a déclaré que les retards de livraison de l'avion MAX pour l'été 2020 l'avaient obligé à réduire ses prévisions et à fermer deux autres bases sur l'exercice en cours, Nuremberg et Stockholm Skavsta.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.