Ryanair : salue les recommandations sur le contrôle aérien

15/04/2019 | 14:51

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair salue ce lundi les 10 recommandations du groupe de sages de la Commission européenne, sur la réforme du contrôle aérien en Europe.



Rappelons que cette initiative vise à réduire les retards pour les consommateurs, via une approche de gestion de réseau centralisée et avec des contrats de capacité avec des fournisseurs de services de contrôle aérien nationaux.



'Ryanair soutient d'autres recommandations du groupe de sages de la Commission européenne, telles que la mise en place d'un Ciel Européen numérique basé sur une feuille de route convenue garantissant la résilience du système ; ou la mise en place d'un régulateur économique indépendant et techniquement compétent au niveau européen. Ryanair appelle la Commission européenne et les gouvernements nationaux à confirmer rapidement un ensemble de nouvelles réglementations pour mettre en oeuvre les recommandations publiées aujourd'hui', indique Ryanair.





