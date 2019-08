Ryanair : trafic passagers en hausse de 9% en juillet

07/08/2019 | 16:05

La compagnie 'low cost' irlandaise Ryanair a annoncé mercredi avoir transporté 9% de passagers en plus au mois de juillet qu'au cours du même mois de 2018.



Le transporteur aérien précise que quelque 14,8 millions de passagers ont emprunté ses lignes le mois dernier, contre 13,6 millions un an plus tôt.



Ces chiffres intègrent un trafic en hausse de 20% chez la compagnie autrichienne Lauda, dont l'acquisition a été finalisée au début de l'année.



Dans son communiqué, Ryanair indique avoir opéré plus de 81.000 vols au mois de juillet.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action Ryanair grimpait de 2,7% à 9,3 euros en début d'après-midi mercredi.



