Ryanair : une nouvelle ligne entre Luxembourg et Toulouse

Ryanair a célébré hier le lancement de sa nouvelle ligne entre Luxembourg et Toulouse. La compagnie opère désormais un service de trois vols hebdomadaires dans le cadre du programme Ryanair pour l'hiver 2019.



Les clients peuvent désormais réserver leurs vols sur 13 lignes européennes au départ de Luxembourg jusqu'en mars 2020.



Yann Delomez de Ryanair a déclaré : ' Pour célébrer, nous avons lancé une offre spéciale au départ du Luxembourg vers Toulouse avec des tarifs à partir de 9,99 E, pour voyager jusqu'à fin novembre 2019, et disponibles à la réservation jusqu'à mardi minuit (10 septembre), uniquement sur Ryanair.com. '



René Steinhaus, directeur de l'aéroport de Luxembourg-Findel, a déclaré : ' Cette nouvelle liaison Luxembourg-Toulouse est notre huitième connexion avec la France. Toulouse, capitale de l'Occitanie, est aujourd'hui bien connue comme la capitale de l'industrie de l'espace aérien. C'est un ajout important à nos plus de 80 destinations. '



