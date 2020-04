Ryanair : Credit Suisse confirme son conseil

02/04/2020 | 12:11

Credit Suisse a réitéré sa note de 'surperformance' sur le titre Ryanair, affirmant que la compagnie aérienne low-cost irlandaise pourrait devenir la compagnie aérienne européenne 'la mieux placée' au lendemain de la crise du Covid-19.



Dans une note dédiée au secteur, le bureau d'analyses a déclaré qu'il considérait Ryanair comme 'le plus résilient et susceptible de tirer le meilleur parti de la consolidation du secteur'.



Credit Suisse - qui s'inquiète de l'accumulation potentielle de liquidité qui ferait augmenter le coût des fonds propres dans le secteur - a déclaré que ce scénario renforcerait les investissements sur Ryanair, car le groupe irlandais est le mieux placé pour bénéficier des défis face aux concurrents.



Le bureau d'analyses a toutefois réduit son objectif de cours de l'action de 14,16 euros à 11,90 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.