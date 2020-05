Ryanair : Crédit Suisse reste à l'achat sur la valeur

19/05/2020 | 12:23

Ryanair a annoncé un résultat net en progression de 13% à un milliard d'euros au titre de l'exercice clos fin mars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 10% à 8,49 milliards.



Le groupe anticipe une perte de plus de 200 millions d'euros sur son premier trimestre comptable, suivie d'une perte moindre attendue au trimestre suivant.



Suite à cette annonce, Crédit Suisse confirme son conseil à surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 11,62 E.



' Pour l'exercice 2021, nous augmentons notre perte nette sous-jacente de 588 ME à 801 ME, car nous voyons Ryanair 'investir' dans la reprise du trafic ' indique Crédit Suisse.



' Notre prévision de bénéfice net est de 883 ME pour l'exercice 2022. Elle est peu modifiée par rapport à notre prévision précédente de 875 ME. Nous prévoyons toujours près de 500 ME de Free Cash Flow pour l'exercice 2022E '.



