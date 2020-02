Ryanair : Morgan Stanley reste neutre après de bons résultats

04/02/2020 | 12:25

L'analyste Morgan Stanley confirme ce mardi sa recommandation 'pondérer en ligne' ('neutre') sur le titre Ryanair, notant tout de même des résultats au T3 'bien au-dessus des attentes', laissant entrevoir un certain potentiel sur 2020.



'Bien que nous nous attendions à ce que les actions surperforment (...), nous gardons notre recommandation inchangée. En supposant qu'il n'y ait aucune implication négative de l'épidémie de coronavirus, les trois compagnies à bas coût devraient bénéficier d'une solide demande à l'été 2020. Mais nous pensons qu'easyJet pourrait surprendre davantage s'il parvient à créer de la valeur à partir de son offre de compensation carbone ou 'holidays business'', indique le broker.



Morgan Stanley confirme ainsi son objectif de cours de 17 euros.



