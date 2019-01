21/01/2019 | 10:20

La compagnie aérienne à bas coûts a réduit ses estimations de bénéfices pour son exercice clos fin mars, en raison d'une réduction attendue des tarifs moyens cet hiver. Le groupe irlandais anticipe désormais un résultat net annuel entre un et 1,1 milliard d'euros, contre une fourchette cible précédente qui allait de 1,1 à 1,2 milliard, et des tarifs hivernaux en chute de 7% et non plus en baisse de 2% comme estimé précédemment.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à Achat mais ajuste son objectif de cours de 18 E à 13,2 E. ' Au-delà des incertitudes sur le Brexit, nous pensons que la pression sur les prix fragilisera davantage les petits acteurs et accélérera la consolidation du secteur au profit de Ryanair qui bénéficie de l'avantage comparatif en termes de coûts unitaires le plus important (même en intégrant la hausse des charges du personnel) ' explique le bureau d'analyses.



Sur 2019, Oddo ajuste son estimation de résultat net part du groupe (RNpg) hors Laudamotion de -11.5% à 1 060 ME (dont -27,7 ME au T3 et -132,5 ME au T4). Sur 2020, le bureau d'études ajuste son RNpg de -10% à 1 182 ME (Consensus : 1 119 ME).



' Si Ryanair a d'ores déjà sécurisé ses opérations au RU avec l'obtention de son AOC, le risque d'un fléchissement de la demande n'est pas à exclure si le flou sur le Brexit se prolonge ou dans un scénario de Brexit dur. Néanmoins nous pensons que cette faiblesse sera momentanée et la reprise assez rapide ' explique Oddo.



