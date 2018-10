RYANAIR : Barclay surpondère toujours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays réitère son opinion Surpondérer sur le titre Ryanair, assortie d’un objectif de cours de 15,80 euros. Trois semaines après le profit warning lancé par la compagnie aérienne à bas coûts, les résultats du deuxième trimestre 2018/2019 n’ont pas réservé de mauvaises surprises, explique le bureau d’études.L'absence d'autres mauvaises nouvelles, et même la présence de commentaires légèrement positifs (sur les revenus ancillaires, le deal avec les pilotes espagnols et portugais, la base de coûts de l'année prochaine et les plans de croissance) suggère que Ryanair pourrait s'engager sur la voie d'une stabilité accrue, estime l'analyste.