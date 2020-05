Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a réitéré son opinion Surperformance et son objectif de cours de 11,62 euros sur le titre Ryanair. Le broker note que la capacité de la compagnie aérienne irlandaise à se rétablir plus rapidement que ses concurrentes devrait être de plus en plus évidente. L’analyste ajoute que si la consolidation peut être ralentie par les aides d'État, elle est néanmoins en cours.