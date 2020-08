RYANAIR : Creduit Suisse toujours positif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a réitéré son opinion Surperformance et son objectif de cours de 13,10 euros sur le titre Ryanair, alors que la compagnie aérienne va réduire ses capacités de 20% en septembre et octobre prochains. Pour le broker, cela illustre bien que la reprise du trafic aérien se montrera volatile à l’avenir. L’analyste estime cependant que la mise en place de réductions de coûts et de gains d’efficacité chez Ryanair devraient payer à moyen-terme.