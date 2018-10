RYANAIR : de nouveau dans le collimateur de la Commission européenne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ryanair est de nouveau dans le collimateur de la Commission européenne. Ainsi, l'institution vient d’ouvrir une enquête approfondie sur les mesures en faveur de Ryanair à l’aéroport de Francfort-Hahn. « Nous chercherons à établir si des autorités régionales et locales en Allemagne ont, au mépris des règles, procuré à Ryanair un avantage indu sur ses concurrents, ce qui pourrait porter préjudice à d'autres compagnies aériennes et avoir des répercussions pour d'autres régions d'Europe», a expliqué Margrethe Vestager, commissaire chargée de la concurrence.En cause : plusieurs contrats passés entre Ryanair et l'exploitant aéroportuaire FFHG de 2009 à 2017. FFHG était alors contrôlé par l'État allemand de Rhénanie-Palatinat.Ces contrats portent notamment sur des services aéroportuaires, des aides à la formation en faveur de Ryanair, le financement d'une école formant des membres d'équipage et des pilotes, ainsi que le financement d'un espace de maintenance pour Ryanair. Néanmoins, l'ouverture d'une enquête ne préjuge en rien de son issue, prévient la Commission.