Ryanair vient de réaliser un atterrissage en douceur s’agissant du conflit qui l’opposait à ses pilotes. Ainsi, les pilotes de Ryanair, membres du syndicat irlandais IALPA, ont voté à l’unanimité en faveur d’un accord social entre l’organisation et Ryanair. Cet accord, qui aborde notamment les questions de mutation et de promotion, représente une première étape vers un traitement équitable et transparent des pilotes de Ryanair, explique l'IALPA, dans un communiqué." Après des décennies de dégradation des conditions générales d'emploi, les pilotes de Ryanair ont désormais unifier leurs voix ", a commenté Joe May, porte-parole de IALPA. " Quand les pilotes sont traités de manière juste et transparente, ils sont motivés à contribuer au succès de la compagnie aérienne et à y faire carrière (…) ", a-t-il ajouté. Reste à savoir si Ryanair saura se montrer aussi persuasif avec les autres syndicats de pilotes européens…