Le Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a fait procéder par voie de justice hier à la saisie conservatoire d'un avion Ryanair à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Cette mesure vise à contraindre la compagnie irlandaise à bas coûts à rembourser les soutiens publics qu'elle a perçus de la part du syndicat mixte des aéroports de la Charente et qui ont été jugés illégaux par la Commission européenne par décision du 23 juillet 2014.Cette mesure a été prise en dernier recours par les autorités françaises après plusieurs mises en demeure et tentatives de récupération qui ont échoué. L'avion est immobilisé jusqu'au paiement de la somme réclamée.Cette saisie a entraîné " d'inévitables désagréments pour les 149 passagers de l'avion immobilisé ". Ceux-ci ont pu être réacheminés vers leur destination le soir même par un autre vol de Ryanair avec 5 heures de retard.Par cet acte, l'Etat réaffirme sa " volonté de garantir les conditions d'une concurrence loyale entre les compagnies aériennes et entre les aéroport ".