Ryanair : LE DIRECTEUR DE L'INGÉNIERIE DE RYANAIR ET SON ÉQUIPE TRAVAILLENT SELON LES NORMES DE SÉCURITÉ LES PLUS STRICTES

Pendant le confinement, les ingénieurs de Ryanair ont travaillé 24 heures sur 24 pour maintenir sa flotte

Le confinement lié au Covid-19 a représenté un défi unique pour les ingénieurs de Ryanair. Alors que le ciel européen est étrangement calme et que l'industrie de l'aviation s'est arrêtée, le directeur de l'ingénierie de Ryanair, Karsten Muehlenfeld, a dû élaborer un plan pour maintenir sa flotte de 460 Boeing et 20 Airbus 320.

Habituellement, Ryanair effectue plus de 2 500 vols par jour, et les ingénieurs inspectent les avions la nuit avant qu'ils ne prennent leur envol. Cependant, les restrictions de vol dans toute l'UE ont créé des complications pour l'équipe d'ingénieurs : un avion de transport de passagers ne peut pas être laissé inutilisé pendant 3 mois ; sa mécanique et ses systèmes d'exploitation doivent être inspectés régulièrement.

Pour assurer la maintenance de la flotte, l'équipe technique de Ryanair a procédé à des inspections visuelles tous les deux jours et a fait voler les avions tous les quinze jours, en s'assurant que tous les systèmes fonctionnaient selon les normes les plus strictes.

Avec la reprise des vols de Ryanair le 1er juillet, une autre priorité était d'assurer la qualité de l'air dans les cabines des avions en installant des filtres à particules à haute efficacité (HEPA) sur tous les avions de Ryanair. Les filtres HEPA sont conçus pour éliminer plus de 99 % des microbes en suspension dans l'air de la cabine, y compris les gouttelettes de SARs-CoV-2, et pour purifier en permanence l'air à bord. Par conséquent, l'air de la cabine est comparable à l'environnement stérile d'une salle d'opération d'un hôpital.

Les avions de Ryanair sont également nettoyés quotidiennement avec un liquide qui empêche les bactéries et les virus tels que le Covid-19 de survivre sur les sièges et dans les compartiments supérieurs. Le désinfectant utilisé est efficace pendant plus de 24 heures.

L'équipe d'ingénieurs de Ryanair travaille 24 heures sur 24 pour assurer la santé et la sécurité des passagers et des équipages à bord de tous les vols de Ryanair, et grâce à leur dévouement pendant le confinement, la flotte de Ryanair reprend du service en respectant les normes de sécurité les plus strictes.

Karsten Muehlenfeld, directeur de l'ingénierie de Ryanair, a déclaré :

'Chez Ryanair, le confinement lié au COVID-19 a présenté de nombreux défis à l'équipe d'ingénierie. Nous avons beaucoup réfléchi à la manière de maintenir nos avions aux plus hauts standards de sécurité - cela comprenait des inspections visuelles tous les 2 jours ainsi que des vols d'essai tous les quinze jours pour s'assurer que tous leurs systèmes fonctionnaient correctement.

Nous nous sommes assurés que tous nos avions étaient équipés de filtres HEPA, qui éliminent 99 % des particules en suspension dans l'air, y compris les gouttelettes de SARs-CoV-2. Nos cabines sont également nettoyées quotidiennement, avec un liquide qui garantit que les bactéries et les virus ne peuvent pas se maintenir sur les surfaces. Ce désinfectant est efficace pendant plus de 24 heures.

À notre retour dans le ciel, nous nous réjouissons de pouvoir faire voyager les passagers de Ryanair à travers l'Europe à bord de nos avions ultramodernes, qui sont exploités selon les normes de santé et de sécurité les plus strictes'.