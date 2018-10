Ryanair : La valeur du jour en Europe RYANAIR lance un avertissement sur ses résultats

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ryanair décroche lourdement de 8,28% à 12,02 euros, après avoir lancé un « profit warning » pour son exercice qui s’achèvera fin mars 2019. La compagnie aérienne à bas coûts anticipe désormais un bénéfice annuel ajusté compris entre 1,10 et 1,20 milliard d’euros. Auparavant, la compagnie irlandaise visait un bénéfice se situant quelque part entre 1,25 et 1,35 milliard d’euros. Ryanair a connu une baisse de son trafic, dans le sillage des différentes grèves menées par son personnel.Deux journées de grèves ont été menées récemment de manière coordonnée dans plusieurs pays européens. Les salariés de Ryanair demandent une revalorisation de leurs salaires et de meilleures conditions de travail.Ces grèves ont également conduit les clients de la société irlandaise à réduire leurs réservations pour le mois d'Octobre et pour la période de Noël par crainte d'annulation de leurs vols.Enfin, Ryanair a également été impactée par la hausse des cours du pétrole.Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la compagnie a décidé de réduire de 1% ses capacités pour l'hiver 2018.Vendredi, la grande concurrente de Ryanair, easyJet, avait annoncé que son bénéfice avant impôts annuel se situerait dans le haut de sa fourchette de prévisions. Ainsi, la compagnie aérienne vise un bénéfice imposable compris entre 570 et 580 millions de livres pour son exercice 2017/2018 qui s'achèvera fin septembre. Toutefois, les perspectives pour 2019 s'annonçaient plus délicates, notamment en raison de l'alourdissement de la facture carburant.Ce matin, l'ensemble du secteur aérien suscite la défiance des investisseurs. De ce fait, Air France-KLM (-1,74%), easyJet (-3,69%) ou encore Lufthansa (-1%) se replient sur les principales Bourses du Vieux Continent.