Ryanair : a signé un accord avec le syndicat allemand Ver.di

08/11/2018 | 16:10

Ryanair a confirmé aujourd'hui avoir signé un cadre de convention collective de travail et un plan social avec Ver.di, le syndicat allemand des équipages de cabine.



' Cet accord (qui est désormais soumis au vote des équipages) confirme l'application du droit du travail allemand au personnel de cabine de Ryanair, incluant des hausses de salaires et autres avantages pour tout le personnel navigant de Ryanair en Allemagne au cours des deux prochaines années ' précise le groupe.



Ryanair a également confirmé que son personnel navigant italien avait voté massivement (88%) en faveur de la convention collective de travail récemment signée entre Ryanair et les trois principaux syndicats d'équipage de cabine FIT CISL, ANPAC et ANPAV.



La semaine dernière, Ryanair a également signé de nouveaux accords de reconnaissance avec des syndicats d'équipages de cabine en Grèce (RACU) et en Suède (UNIONEN).



Eddie Wilson, Directeur du personnel de Ryanair, a déclaré : ' Ces jalons constituent autant de signes tangibles du progrès substantiel fait par Ryanair dans la conclusion d'accords avec nos employés et leurs syndicats dans de nombreux pays de l'UE. '



