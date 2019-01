Ryanair : abaissement d'objectifs annuels

18/01/2019 | 11:23

Ryanair cède 1,3% à Londres, alors que la compagnie aérienne à bas coûts a réduit ses estimations de bénéfices pour son exercice clos fin mars, en raison d'une réduction attendue des tarifs moyens cet hiver.



Le groupe irlandais anticipe désormais un résultat net annuel entre un et 1,1 milliard d'euros, contre une fourchette cible précédente qui allait de 1,1 à 1,2 milliard, et des tarifs hivernaux en chute de 7% et non plus en baisse de 2% comme estimé précédemment.



'Il existe des surcapacités dans le court courrier en Europe cet hiver', explique le directeur général Michael O'Leary, prévenant en outre que d'autres abaissements ne peuvent être exclus en cas par exemple de développements non prévus sur le Brexit.



