Ryanair : annonce le lancement de plusieurs nouvelles lignes

09/10/2018 | 16:54

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair annonce ce mardi le lancement de plusieurs nouvelles lignes.



Ainsi, Ryanair lance les lignes Brest - Fès (début le 30 octobre), Brest - Londres Southend (avril 2019), Bordeaux - Lisbonne (avril 2019) et Brive - Porto (avril 2019). Les deux dernières font partie du programme 2019 de la compagnie aérienne.



La compagnie aérienne a par ailleurs précisé avoir célébré les 10 ans de sa ligne entre Brest et Marseille. Celle-ci a transporté, selon Ryanair, plus d'un million de passagers depuis 2008.





