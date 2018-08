Ryanair : annulation de 250 vols supplémentaires demain

09/08/2018 | 12:16

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé l'annulation de 250 vols supplémentaires, à destination et au départ de l'Allemagne, prévus pour la journée de demain, en raison d'un mouvement de grève chez les pilotes allemands.



Ce n'est pas le seul mouvement social auquel sera confrontée la compagnie aérienne ce 10 août : certains pilotes en Irlande, Suède et Belgique seront en effet en grève.



'Nous regrettons la décision [du syndicat allemand VC], qui n'était pas nécessaire. (...) Nos pilotes en Allemagne bénéficient d'excellentes conditions de travail. Les salaires peuvent atteindre 190.000 euros par an et, en plus d'autres avantages, ils ont reçu 20% d'augmentation de salaire au début de cette année', regrette, dans un communiqué, Kenny Jacobs, directeur Marketing de Ryanair.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.