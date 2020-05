Ryanair : en hausse, deux brokers restent à l'achat

19/05/2020 | 13:03

Le titre Ryanair s'affiche en hausse de +1% ce mardi, porté par deux analystes qui annoncent rester à l'achat sur la valeur.



Rappelons que Ryanair a annoncé un résultat net en progression de 13% à un milliard d'euros au titre de l'exercice clos fin mars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 10% à 8,49 milliards. Le groupe anticipe une perte de plus de 200 millions d'euros sur son premier trimestre comptable, suivie d'une perte moindre attendue au trimestre suivant.



Suite à cette annonce, Crédit Suisse confirme son conseil à 'Surperformance' sur la valeur avec un objectif de cours de 11,62 euros.



'Pour l'exercice 2021, nous augmentons notre perte nette sous-jacente de 588 ME à 801 ME, car nous voyons Ryanair 'investir' dans la reprise du trafic', indique Crédit Suisse.



'Notre prévision de bénéfice net est de 883 ME pour l'exercice 2022. Elle est peu modifiée par rapport à notre prévision précédente de 875 ME. Nous prévoyons toujours près de 500 ME de Free Cash Flow pour l'exercice 2022E'.



L'analyste Oddo BHF confirme également sa recommandation 'achat' tout en ajustant son objectif de cours, lequel passe de 12,5 à 12 euros.



S'agissant du Covid-19, le broker note 'un impact négatif à court terme' mais une 'opportunité à moyen terme'.



'Nous continuons à penser que le track record en termes de contrôle de coûts couplé à un niveau de liquidité confortable (4.1 MdE) permettront à Ryanair de traverser la crise sans trop d'embûches et de saisir plus rapidement les opportunités attendues de la consolidation du secteur', indique Oddo BHF, dont la nouvelle cible laisse encore la place pour une hausse de +23%.





