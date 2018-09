Ryanair : envisage de se réinstaller en France après la décision de la Cour de cassation

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé mercredi qu'elle envisageait de se réinstaller en France à la suite du jugement favorable au groupe rendu lundi par la Cour de cassation, qui a confirmé une précédente décision de la Cour de justice de l'Union européenne.

La Cour de cassation a annulé lundi un jugement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence condamnant Ryanair pour travail dissimulé et a renvoyé le dossier devant la cour d'appel de Paris.

La compagnie à bas coûts a déclaré que cette décision de justice devrait lui permettre de voir aboutir ses demandes en matière de cotisations sociales à Aix-en-Provence, et d'obtenir en temps voulu le remboursement de 13 millions d'euros de cotisations que Ryanair a dû placer sous séquestre.

La Cour de cassation a confirmé que les certificats émis par l'Irlande pour les pilotes et le personnel de cabine de Ryanair basés temporairement à Marseille sur la période 2006-2010 devraient être acceptés et respectés par les autorités françaises, a souligné la compagnie irlandaise dans son communiqué.

La décision de la Cour de cassation "va maintenant permettre à Ryanair d'envisager de revenir sur le marché français. Nous avons déjà entamé des discussions avec plusieurs aéroports français et avec le ministère du Travail", a indiqué Ryanair. La compagnie aérienne "espère être en mesure d'annoncer dans un avenir proche des bases en France, mais avec des pilotes et des personnels de cabine basés en France, avec des contrats français et dont les cotisations sociales sont payées en France et non en Irlande", a ajouté Ryanair.

