Ryanair : lance une ligne entre Nantes et Naples

26/09/2018 | 14:33

Ryanair annonce ce jour le lancement d'une nouvelle ligne entre Nantes et Naples (Italie).



Cette ligne opèrera avec un service hebdomadaire. Elle entre dans le cadre du programme d'été 2019 de la compagnie aérienne à bas coûts.



Les vols (à compter du début du mois d'avril) sont d'ores et déjà disponibles à la réservation.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.