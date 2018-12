Ryanair : lance une ligne entre Rodez et Londres

21/12/2018 | 14:43

La compagnie aérienne Ryanair annonce ce jour le lancement d'une nouvelle ligne entre Rodez et Londres, via l'aéroport de Stansted.



Celle-ci opérera à partir de juin, dans le cadre du programme d'été 2019 de Ryanair. Deux vols hebdomadaires sont prévus.





