Ryanair : lancement d'un nouveau programme de formation

30/11/2018 | 18:30

Ryanair annonce aujourd'hui un nouveau partenariat majeur en matière de formation de pilotes avec Sky4u ATO, afin de mettre en place un programme Standard Pilotes de Ligne Ryanair à Berlin et à Vienne.



'Grâce à ce partenariat, Ryanair continuera d'attirer des pilotes professionnels hautement qualifiés pour soutenir sa croissance continue en Europe', commente la compagnie aérienne low-cost, dont le Responsable en Chef d'instruction, Andy O'Shea, précise l'ambition d'embaucher 'jusqu'à 1 000 pilotes par an au cours des 5 prochaines années'.





