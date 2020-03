Ryanair : le nombre de passagers en février augmente de 9%

03/03/2020 | 12:24

Ryanair a transporté 10,5 millions de passagers en février, en hausse de 9% par rapport à il y a un an, a annoncé mardi la plus grande compagnie aérienne européenne à bas prix.



Le facteur de charge - sièges occupés exprimés en pourcentage de la capacité - a atteint 96%, selon le groupe.



La compagnie aérienne irlandaise a toutefois déclaré que le trafic et le facteur de charge au cours des mois de mars et avril devraient être inférieurs à la normale en raison de la baisse des réservations en réponse à l'épidémie du virus Covid-19.



Ryanair a déclaré avoir annulé jusqu'à 25% de son programme de vols sur l'Italie sur une période de trois semaines allant du 17 mars au 8 avril.



