Ryanair : le titre décroche après un profit warning

01/10/2018 | 11:33

La compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice pour l'exercice en cours ce lundi, invoquant la hausse des cours pétroliers et l'impact des récentes grèves: le titre cédait 8% après cet avertissement, qui résonnait aussi comme une véritable douche froide pour le secteur dans son ensemble.



Dans un communiqué de presse, Ryanair indique avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice pour l'exercice 2018/2019, d'une fourchette de 1,25 à 1,35 milliard d'euros précédemment à 1,10-1,20 milliard d'euros.



Dans son communiqué, la compagnie justifie cette décision par l'impact des jours de grève du personnel navigant technique et commercial en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et au Portugal, qui ont pesé selon elle sur les réservations et miné la confiance des consommateurs tout en entraînant un surcoût lié à la prise en charge de l'hébergement des passagers non transportés, ainsi que par la hausse du coût du carburant qui ne fait pas l'objet d'une couverture.



Ryanair indique ne pas exclure de nouvelles perturbations au cours des mois à venir, ce qui pourrait entraîner une nouvelle révision à la baisse de ses prévisions.



L'annonce de Ryanair a pesé sur le secteur dans son ensemble. IAG et easyJet cèdent respectivement 1,5% et 4% et Ryanair affiche actuellement le plus fort décrochage de l'indice phare de la Bourse irlandaise, avec un recul de plus de 8% à 12 euros en début de séance.



