Ryanair : le trafic de la période de Noël en hausse de 5%

11/12/2018 | 14:51

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair annonce ce mardi prévoir de transporter plus de 10 millions de clients pendant la période de Noël (du 11 décembre au 8 janvier), un niveau supérieur de 5% à celui de l'an passé.



'Le samedi 22 décembre sera probablement le jour le plus chargé pour la compagnie aérienne avec près de 400.000 clients voyageant sur près de 2.100 vols, tandis que le dernier vol atterrira à 17h55 la veille de Noël, sans vol le jour de Noël (le seul jour de l'année où Ryanair n'opère pas) avant la reprise du service le 26 décembre', anticipe Ryanair.





