Ryanair : le trafic total a augmenté de 11% en septembre

02/10/2018 | 10:26

Ryanair a publié les statistiques de trafic pour le mois de septembre 2018.



Le trafic total a augmenté de 11% à 13,1 millions de clients avec un taux de remplissage à 97%. Le trafic de Ryanair a augmenté de 6% à 12,6 millions de client avec un taux de remplissage à 97%.



Le trafic de Lauda était de 0.5 million de clients avec un taux de remplissage à 93%.



' Deux jours de grèves inutiles des pilotes et personnels de cabine (les 12 & 28 septembre) ont causé l'annulation de plus de 400 vols en septembre ' indique le groupe.



Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré “ Durant tout le mois de septembre, alors que nous avons annulé un peu plus de 400 vols, nous avons effectué plus de 68 000 vols réguliers, dont plus de 80% à l'heure, Ryanair continuant à offrir les tarifs les plus bas, avec la meilleure ponctualité parmi les compagnies aériennes européennes.”



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.