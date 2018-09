Ryanair : le trafic total augmente de 9% en août

04/09/2018 | 13:05

La compagnie aérienne low-cost Ryanair a fait état ce mardi d'une augmentation de 9% de son trafic total pour le mois d'août, porté ainsi à 13,8 millions de clients.



Le taux de remplissage est stable, à 97%.



Dans le détail, le trafic sur les vols Ryanair a augmenté de 5% (13,3 millions de clients) par rapport au même mois en 2017, et le nombre de clients sur les vols Lauda (la compagnie aérienne dont Ryanair a annoncé l'acquisition voilà quelques semaines) s'est établi à 0,5 million (avec un taux de remplissage de 92%).



'Malheureusement, plus de 100.000 clients Ryanair ont vu leurs vols annulés en août à cause des pénuries de personnel à répétition du contrôle du trafic aérien (CTA) au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, ainsi qu'une journée de grève des pilotes. Ryanair, conjointement avec d'autres compagnies aériennes européennes, demande une action urgente de la part de la Commission européenne et des gouvernements européens afin de corriger ces pénuries de personnel qui perturbent les projets de voyages de millions de clients européens cet été', retient Kenny Jacobs, directeur marketing de Ryanair.





